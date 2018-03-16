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Олімпійському чемпіону Абраменку вручили премію в 500 тисяч

Церемонія нагородження відбулася в президентській ложі київського НСК Олімпійський
Олександру Абраменку вручили сертифікат на 500 тисяч гривень. Також у травні в столиці на розв'язці метро Лівобережна з'явиться іменна клумба на його честь.
Олімпійському чемпіону Абраменку вручили премію в 500 тисяч Олександр Абраменко. Фото: sport.img.com.ua

Чемпіону зимової Олімпіади в Пхьончхані Олександру Абраменку в п'ятницю, 16 березня, вручили сертифікат на 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Укрінформ.

Церемонія нагородження відбулася в президентській ложі київського НСК Олімпійський.

Згідно з меморандумом, підписаним між Мінмолодьспорту України, рекламно-маркетинговим агентством Спільна перемога і ТМ Parimatch, володар золота Ігор-2018 отримав сертифікат на 500 тисяч гривень.

Також наголошується, що в травні на розв'язці метро Лівобережна з'явиться іменна клумба на честь Абраменка розміром 65 квадратних метрів. Для її виготовлення використають близько 14 тисяч квітів.

Раніше президент Петро Порошенко вручив Абраменку орден За заслуги III ступеня і сертифікат на квартиру.

Раніше Міністерство молоді та спорту вирішило виплатити 125 тис. доларів фристайлісту Олександру Абраменку.

Нагадаємо, фристайліст Олександр Абраменко став 18 лютого олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея). У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр набрав 128,51 бала.

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16 03 2018 21:17
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