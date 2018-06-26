Омбудсмену Денісовій відмовили в зустрічі з політв'язнем Сущенком

Суд відмовив уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій у відвідуванні засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це Денісова повідомила ввечері у вівторок, 26 червня.

"Я зробила все для того, аби зустрітися із Романом Сущенком. Усі необхідні документи надала ще 14 червня. Наступного дня, 15 червня отримала дозвіл Московського міського суду на відвідування Романа. Копію цього дозволу направила в Лєфортово того ж дня. 18 червня о 9:00 надала документи в Лєфортово. О 14:30 мені було відмовлено в зустрічі з Романом без будь-яких пояснень. 20 червня знову звернулася до Московського міського суду. Зустрічі з головою суду, мої щогодинні дзвінки, направлені листи з проханням пришвидшити рішення результату не дали. Сьогодні, 26 червня, о 9:00 зустрілася із заступником голови суду Фоміним, який мав прийняти рішення. Він сказав, що "Питання по дозволу дуже складне, але він обов'язково прийме рішення сьогодні після 15 години". Зараз рішення є. У зустрічі з Романом Сущенком мені відмовлено", – заявила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що президент РФ Володимир Путін надав їй, як Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв'язнів, які утримуються на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму, про що було домовлено під час телефонної розмови між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ 9 червня, і підтверджено 21 червня.

"Вже два тижні я чекаю на реалізацію даних мені гарантій державними органами виконавчої влади РФ. На цю хвилину я не побачила жодного з утримуваних українців, до яких в мене гарантований безперешкодний доступ. Я звертаюсь до керівника Адміністрації Президента РФ Антона Вайна щодо розблокування реалізації цих гарантій!", – наголосила Людмила Денісова.

"На жаль, моя колега Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова, не має повноважень прийняти рішення по моєму доступу до утримуваних громадян. Вона звертається за погодженням до невідомих мені органів і не отримує його! Панове! Дуже вас прошу контакти особи, яка приймає рішення по виконанню гарантій, наданих мені Президентом Російської Федерації!", – Додала Уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня в РФ.