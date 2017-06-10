ООН повинна посилити миротворців технікою для розвідки і авіацією - Єльченко

ООН має "вивести на новий рівень" діалог з країнами-контрибуторами військових та поліцейських контингентів

Попри масштабну агресію з боку Росії та вимушене збройне протистояння окупанту Україна залишатиметься надійним партнером ООН в операціях з підтримання миру.

З такою заявою виступив під час засідання РБ ООН постійний представник України Володимир Єльченко, інформує Укрінформ.

"Україна зробить усе можливе, щоб залишатися надійним партнером миротворчих операцій ООН навіть тоді, коли моя країна сама вимагає допомоги ООН у підтримці миру на тлі продовження зовнішньої агресії", - наголосив глава Постійного представництва України.

Водночас, він привернув увагу до можливості суттєвого підвищення ефективності виконання мандатів операцій ООН з підтримання миру. Передусім, за його словами, РБ ООН має "вивести на новий рівень" діалог з країнами-контрибуторами військових та поліцейських контингентів, а також продовжувати проведення комплексних консультацій під час створення та поновлення мандатів.

Крім того, підкреслив український представник, місії повинні отримувати "чіткі, узгоджені, досяжні, послідовні та водночас міцні мандати", відповідно до основних положень миротворчої діяльності ООН.

За його словами, також потрібно уважно оцінювати практичний прогрес кожної окремої місії, ретельно розглядати та за необхідності вносити зміни в діючі мандати, "зосередивши увагу на підтримці політичного врегулювання конфлікту".

Щодо прогалин у можливостях миротворців, представник України звернув увагу на необхідність забезпечення місій належним фінансуванням, надання їм достатньої підтримки авіації (як бойової, так і транспортної), а також використання передових розвідувальних технологій.

Зазначимо, що НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.