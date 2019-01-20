ООС: 9 обстрілів, поранено військового
"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.
У прес-центрі повідомили, що противник обстріляв позиції українських військових з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Гнутове та чотири рази з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Павлопіль.
Також позиції українських захисників були обстріляні з ПТРК та гранатометів в районі селища Кам’янка.
Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та двічі з гранатометів різних систем поблизу селища Кримське.
Нагадаємо, що 19 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок використання озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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