ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, 1 загиблий, 4 поранених

Минулої доби бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях ОС - 1 український військовий загинув, ще 4 - отримали поранення. Упродовж поточної доби зафіксовано 4 обстріли, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Світлодарськ, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне, Широкине", - передає прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 25 серпня.

"В районах населених пунктів Кримське, Південне, Красногорівка, Гранітне, Чермалик, Павлопіль, Лебединське окупанти здійснили 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії.

При загостренні ситуації, коли виникала загроза життю військовослужбовців, підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь для подавлення вогневих засобів противника.

Унаслідок бойових дій один наш захисник загинув, четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення", - наголосили у прес-центрі.

Минулої доби бойовики також здійснили неприцільний обстріл населеного пункту Врубівка, що на Луганщині, з артилерійських систем 152 калібру.

"Унаслідок злочинних дій окупантів загинув 35-річний місцевий мешканець, пошкоджено будівлі та інфраструктуру", - заявили в штабі.

Упродовж поточної доби бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Південного, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Мар’їнки та Новомихайлівки.

За даними розвідки, 3 окупантів знищено, 6 отримали поранення.

Нагадаємо, що в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули п'ятеро українських військових.

Додамо, що 24 серпня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних військ с.Врубівка Попаснянського району загинув мирний мешканець.