ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, двоє загиблих
"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Мар'їнка, Тарамчук та Гнутове", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 11 листопада.
Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Із мінометів калібру 82 та 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.
"82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Мар'їнки - протягом доби ворог тричі обстріляв її оборонців", - наголосили в прес-центрі.
"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці ОС загинули, ще двоє - зазнали поранень", - йдеться у звіті.
11 листопада вогневої активності бойовиків на лінії зіткнення не зафіксовано.
За даними розвідки, протягом минулої доби, 1 бойовика знищено, ще 8 - отримали поранення.
Нагадаємо, за день 10 листопада Об'єднані сили зафіксували три випадки порушення перемир'я незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Двоє українських військових загинули, ще двоє отримали поранення.
Президент України Петро Порошенко зробив заяву у зв'язку із проведенням виборів на території окупованого Донбасу.
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