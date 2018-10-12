ООС: 14 обстрілів позицій ЗСУ, один військовий поранений

Минулої доби двоє окупантів було знищено, а ще четверо поранено

Минулої доби в зоні ООС російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом для обстрілів противник використав 19 мін, повідомляє прес-центр ООС.

По опорних пунктах ООС поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В ході бойових дій 9 грудня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

За даними розвідки, минулої доби двоє окупантів було знищено, а ще четверо поранено.