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ООС: 14 обстрілів позицій ЗСУ, один військовий поранений

Минулої доби двоє окупантів було знищено, а ще четверо поранено
Минулої доби в зоні ООС російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.
ООС: 14 обстрілів позицій ЗСУ, один військовий поранений Фото: gettyimages.com

Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. Загалом для обстрілів противник використав 19 мін, повідомляє прес-центр ООС.

По опорних пунктах ООС поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 

В ході бойових дій  9 грудня поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

За даними розвідки, минулої доби двоє окупантів було знищено, а ще четверо  поранено.

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10 12 2018 08:22
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