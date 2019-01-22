ООС: два обстріли, жоден військовослужбовець не зазнав поранень

21 січня російські окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських військових велися з гранатометів поблизу селища Водяне та з гранатометів, стрілецької зброї – в районі міста Мар'їнка", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не зазнав поранень.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 21 січня, одного окупанта було знищено та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що в 58-ій окремій мотопіхотній бригаді (58 ОМПБР) оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ підтвердили факт зникнення бійця Станіслава Панченка та оприлюднили заяву про психологічний та фізичний тиск на нього з боку окупантів, які захопили його в полон.