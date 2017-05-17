Оприлюднено імена десяти претендентів на аудитора НАБУ
На даний момент в списку претендентів на посаду аудитора НАБУ значиться десять прізвищ, а кандидатуру одинадцятого – Фаріда Попала зараз розглядає профільний комітет Верховної Ради, оскільки вона була подана із запізненням.
Серед них рекомендований Блоком Петра Порошенка Найджел Браун, чию кандидатуру ВР відхилила під час минулого конкурсу, повідомляє "Українська правда".
За рекомендацією громадськості до списку включили кандидатуру екс-прокурора США Марти Берш, яка свого часу добилася вироку Павлу Лазаренку і колишнього керівника комісії ООН по боротьбі з безкарністю в Гватемалі Карлоса Кастресана.
Правозахисники з Української Гельсінської спілки подали кандидатуру професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Михайла Буроменського.
Також Гельсінська спілка рекомендувала на посаду аудитора НАБУ професора кафедри правосуддя КНУ імені Шевченка Олександру Яновську, адвоката і професора Академії адвокатури Сергія Гончаренка і юриста і виконавчого юриста Української Гельсінської спілки Аркадія Бущенка.
Крім того, без рекомендацій була подана кандидатура прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС управління нагляду в кримінальному провадженні Києва Євгена Дудка і самовисуванням подана кандидатура пенсіонера Валерія Сильвестровича.
Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Того ж дня громадські організації рекомендували Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.
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