CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівголова організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський зі сцени заявив, що керівники спільно вирішили, що акція завершена.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Організатори мітингу під Радою оголосили про припинення акції
Олександр Чернявський зі сцени заявив, що акція завершена
Фото: ngu.gov.ua
Раніше повідомлялося, що під будівлею українського парламенту Нацгвардія та поліція відреагували на спробу групи людей підпалити автомобільні покришки.
Спочатку здалося, що поліція збирається розігнати мітинг, проте у поліції Києва наголосили, що самі організатори назвали тих, хто намагався підпалити шини, провокаторами, - повідомляє журналіст Громадського.
Нагадаємо, що під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.
Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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07 09 2017 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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