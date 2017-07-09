Організатори мітингу під Радою оголосили про припинення акції

Олександр Чернявський зі сцени заявив, що акція завершена

Співголова організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський зі сцени заявив, що керівники спільно вирішили, що акція завершена.

Раніше повідомлялося, що під будівлею українського парламенту Нацгвардія та поліція відреагували на спробу групи людей підпалити автомобільні покришки.

Спочатку здалося, що поліція збирається розігнати мітинг, проте у поліції Києва наголосили, що самі організатори назвали тих, хто намагався підпалити шини, провокаторами, - повідомляє журналіст Громадського.

Нагадаємо, що під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.

Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.