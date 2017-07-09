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Організатори мітингу під Радою оголосили про припинення акції

Олександр Чернявський зі сцени заявив, що акція завершена
Співголова організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський зі сцени заявив, що керівники спільно вирішили, що акція завершена.
Організатори мітингу під Радою оголосили про припинення акції Фото: ngu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що під будівлею українського парламенту Нацгвардія та поліція відреагували на спробу групи людей підпалити автомобільні покришки.

Спочатку здалося, що поліція збирається розігнати мітинг, проте у поліції Києва наголосили, що самі організатори назвали тих, хто намагався підпалити шини, провокаторами, -  повідомляє журналіст Громадського.

Нагадаємо, що під Верховною Радою тривала акція за легалізацію нерозмитнених авто.

Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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07 09 2017 16:17
ТЕГИ: мітинг
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