Основні вимоги Майдану виконано, - Турчинов

Через три роки після Революції гідності в Україні можна говорити те, що головні вимоги учасників Майдану на сьогодні виконано.

Одним з головних завдань, яке ставила перед собою Революція гідності, було не допустити затягування України в Російську імперію, - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це було питання існування України як демократичної, незалежної держави. Так, через кров, так, через жорстокі випробування, через військові дії, але ми відстояли свою незалежність. Ми вирвали країну з липких щупальців імперського спрута, і немає шляху назад: мости спалені. Тому ми виконали головну вимогу Майдану", - сказав секретар РНБО.

На його переконання, основні вимоги учасників Революції гідності виконано, незважаючи на велику кількість помилок і невирішених проблем.

"Зі сцени я завжди зачитував і ставив на голосування Народного віча резолюції Майдану. Нагадаю їх основні вимоги: відставка силовиків, що переступили закон, відставка президента Януковича й уряду Азарова, відновлення незаконно скасованої демократичної Конституції 2004 року, проведення дострокових президентських і парламентських виборів, підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Усі ці вимоги було виконано", - зазначив Турчинов.

Більш складне питання, за його словами, це побудова європейської демократичної держави.

"Цього не було в резолюціях, але всі, хто стояв на Майдані, розуміли, що саме для цього нам потрібна європейська інтеграція. Не все виходить так, як цього хотілося. Тут війна вносить дуже серйозні корективи. Але, з іншого боку, і Європа вже інша, і світ загалом у глобальному вихорі змін дуже швидко і хаотично змінюється. При цьому, будьмо чесними, - не на краще. Тому, роблячи висновки, треба враховувати всі ці масштабні складні й динамічні процеси. Але з мого боку було б нечесно сказати: ми зробили все, що могли... Напевно, можна було зробити набагато більше, але, на жаль, суб'єктивний фактор ніхто не відміняв...", - заявив Турчинов.

До слова, прокурор у справі 20 лютого Олексій Донський зазначає, що говорити про строки завершення справ Майдану наразі неможливо.