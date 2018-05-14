Смерть судді Бобровника: ознак насильницької смерті немає, – поліція
Згідно з процедурою, в рамках відкритого кримінального провадження було призначено судово-медичну експертизу.
"На даний час уже відомо попередні результати експертизи, яка засвідчила, що людина померла у зв'язку з наявністю серцевого нападу. Ознак насильницької смерті немає", – розповіла речник Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, інформує "112.Україна".
"На момент смерті він знаходився у власному автомобілі, відчув погіршення самопочуття. Викликали швидку, але медики лише констатували смерть", - зазначила Алла Ващенко раніше у коментарі "Українській правді".
Назвати попередню причину смерті Ващенко не змогла і порадила з цим питанням звернутися до рідних.
"Про причини смерті зверніться до рідних. Ми не можемо розголошувати таку інформацію", - сказала речник поліції.
На уточнююче питання, чи стала причиною смерті ДТП, Ващенко сказала: "Ні, ДТП не було. Це природні обставини".
"Призначена судово-медична експертиза, яка дасть остаточну відповідь", - підсумувала Ващенко.
Як повідомляв iPress.ua, суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник помер у віці 37 років.
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