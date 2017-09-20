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Парламент Румунії ухвалив декларацію стосовно українського закону про освіту

Найближчим часом в Україну прибуде група румунських парламентарів, яка обговорить шляхи врегулювання ситуації з владою України
Румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".
Парламент Румунії ухвалив декларацію стосовно українського закону про освіту Фото: google.com

За прийняття декларації депутати обох палат парламенту проголосували одноголосно, повідомляє "Укрінформ".

"Парламент закликає до швидкого врегулювання ситуації, що утворилася, у дусі співпраці й конструктивного діалогу і з дотриманням європейських стандартів в області захисту національних меншин, а також положень багатосторонніх і двосторонніх угод, частиною яких є Україна", - йдеться у декларації.

Згідно з документом, румунські парламентарі "із занепокоєнням й особливою увагою" стежать за розвитком подій після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту", який "обмежує право на освіту рідною мовою для етнічних румун, які проживають в Україні, що викликає глибоке занепокоєння у Румунії".

Парламент Румунії звертає також увагу на те, що "європейські стандарти захисту національних меншин, зокрема, близько 400 тисяч румун, які проживають в Україні, є фундаментом демократичних перетворень, без якого неможливо просуватися по шляху європейської інтеграції".

Зазначається також, що найближчим часом в Україну прибуде група румунських парламентарів, яка обговорить шляхи врегулювання ситуації з владою України.

"Парламент Румунії підтверджує підтримку європейського курсу України й висловлює надію, що в цьому процесі будуть дотримані всі міжнародні стандарти захисту національних меншин", - підсумовується в документі.

Зазначимо, вчора парламент Угорщини одноголосно схвалив резолюцію із засудженням українського закону про освіту, наголосивши, що він грубо порушує права угорців на Закарпатті.

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Нагадаємо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав прийнятий раніше парламентом закон "Про освіту".

Раніше  Угорщина звернулась до Організації Об'єднаних Націй через внесення змін до українського закону про освіту, через порушення прав меншин, затверджених в правилах ООН. Про це заявив у вівторок, 19 вересня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, перебуваючи на 72-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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20 09 2017 15:59
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