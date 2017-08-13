Пасажири потягу Одеса-Дарниця їхали стоячи через брак вагонів

Пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Дарниця змушені були їхати стоячи через брак вагонів.

Про це пасажири поїзда та їх близькі пишуть в соцмережах.

"Сьогодні моєму чоловікові потрібно було виїжджати з Вінниці раніше ніж нам (з робочих питань); він узяв квиток на швидкісний потяг. Виявилося, що до поїзда не причепили 4 (чотири) вагона! І тепер Андрій та багато інших людей, зокрема дітей, їдуть стоячи (з речами, як належить). Може, хтось пояснить суть цієї "казки", бажано з юридичної точки зору, бо моя фантазія малює картини в бік судового позову", – обурюється, зокрема, Марія Фабричова на своїй сторінці у Facebook.

Пасажир на ім'я Андрій, який також їхав у поїзді, розмістив в мережі фотографію з вагона, уточнивши номер поїзда, час і місце посадки: "764Ш, Одеса-Дарниця, 13/08, 10:30 від станції Вінниця".

Ще одна пасажирка, мешканка Кропивницького Валентина повідомила місцевому порталу Gre4ka, що частина пасажирів, які о 5:30 ранку повинні були виїжджати з Одеси до Київа потягом "Інтерсіті" виявили, що їх вагонів немає.

"Поїзд прибув на 4 вагони коротшим. У мене квиток за 615 гривень у вагон люкс, №7, а вагонів взагалі п'ять. Люди з дітьми з моря повертаються. Все, що їм пропонують кондуктори, – шматочки картонки, щоб не сидіти на голій підлозі", – розповіла вона.

"Поїзд "Інтерсіті" 764. Замість 9 вагонів подали 5, людям пропонують сідати на вільні місця, але їх на всіх не вистачає. Багато стоять у проходах. Люди сидять по черзі, поступаються місцям жінкам і літнім людям. Wi-Fi теж немає", – розповів ще один пасажир цього поїзда "Обозревателю".

За його словами, чимало обурених збираються подавати позови та вимагати компенсацію.

"Поїзд дуже дорогий. Для порівняння: квиток Вінниця-Київ у звичайному плацкарті – 40-60 грн, тут – 225", – зазначив він.

В "Укрзалізниці" про ситуацію повідомили 13 серпня.

"У недiлю 13 серпня за маршрутом Одеса – Дарниця замість поїзда "Тарпан" №764 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу у дев’ятивагонній комплектації (607 місць) через його технічну несправність у рейс вирушив поїзд цього ж виробника на 408 місць. Цей поїзд на локомотивній тязі у п’ятивагонній комплектації. Усім пасажирам, які відмовились від поїздки, були повернуті кошти. Тим пасажирам, які їдуть у поїзді, але без місця, буде компенсовано різницю вартості проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі. ПАТ "Укрзалізниця" та філія УЗШК просять вибачення у пасажирів за незручності та непередбачувані обставини. Технічну несправність поїзда наразі усуває завод-виробник", – ідеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе скористалася одним з потягів Укрзалізниці у напрямку до Карпат і розповіла про особливості сервісу перевізника.

В "Укрзалізниці" повідомили, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.