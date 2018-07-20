Перед убивством за Шереметом довго стежили у стилі спецслужб, – OCCRP
Про це він повідомив в ефірі "Громадського".
Лавров, який є співавтором фільму-розслідування "Слідства-Інфо" та OCCRP щодо вбивства Шеремета, зазначив, що незалежне розслідування цієї справи триває. Він додав, що у фільми було дві деталі, на які автори звернули недостатньо уваги. Проте більшого редактор OCCRP говорити поки не може.
Також Лавров підкреслив, що вбивство Павла Шеремета – "дуже кваліфікований та професійний злочин". Він пояснив, що за журналістом дуже довго стежили, що є стилем спецслужб, а не організованої злочинності або найманих агентів.
На запитання, чи може українська влада знати більше, ніж говорить, Лавров відповів:
"Це не можна виключати, оскільки ми в OCCRP взагалі дуже ретельно займаємося питаннями безпеки журналістів і ми вивчаємо деталі того, що трапляється з журналістами при вбивствах. У випадку Павла Шеремета ми маємо справу з довготривалим стеженням. І по стилю цього стеження, по тому, що жодного разу люди, які стежили, не намагалися вступити в контакт з Шереметом, аби налякати, натиснути психологічно, вони були абсолютно непомітними, це в принципі стиль спецслужб".
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го о 7:45 ранку внаслідок вибуху машини. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Убивство журналіста, розслідування якого високопосадовці публічно називали "справою честі", залишається нерозкритим. Голова Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що слідство "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета, але поки її не ідентифікувало". Представництво ЄС в Україні чекає на прозоре розслідування та притягнення винних до відповідальності. Мати вбитого журналіста вважає, що реакція української влади і правоохоронців свідчить про те, що ця справа не буде розкрита.
Сьогодні вранці на місці загибелі Шеремета зібралися його колеги та друзі, щоб вшанувати пам'ять.
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