Перемогу над ІДІЛ у Мосулі оголосять найближчими днями
Про це заявив генерал-лейтенант іракської армії Абдулхані аль-Ассаді.
"У найближчі кілька днів ми оголосимо про остаточну перемогу над ІДІЛ", – повідомив Аль-Ассаді.
Зазначається, що наразі джихадисти займають невелику площу Старого Міста, однак вузькі вулиці та присутність цивільних осіб роблять операцію небезпечною.
За оцінками генерал-лейтенанта, в місті залишилося від 200 до 300 бойовиків ІДІЛ, більшість з яких – іноземці.
Нагадаємо, 29 червня до ЗМІ потрапила інформація, що в міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".
Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді після повідомлення про втрату ісламістами території мечеті Ан-Нурі, де ІДІЛ проголосила свій халіфат, заявив про "кінець "Ісламської держави".
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