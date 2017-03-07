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Перемогу над ІДІЛ у Мосулі оголосять найближчими днями

Наразі бойовики займають невелику площу Старого Міста
Ірак оголосить перемогу у восьмимісячній битві зі звільнення від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" міста Мосул у найближчі кілька днів.
Перемогу над ІДІЛ у Мосулі оголосять найближчими днями Фото: afp.com

Про це заявив генерал-лейтенант іракської армії Абдулхані аль-Ассаді.

"У найближчі кілька днів ми оголосимо про остаточну перемогу над ІДІЛ", – повідомив Аль-Ассаді.

Зазначається, що наразі джихадисти займають невелику площу Старого Міста, однак вузькі вулиці та присутність цивільних осіб роблять операцію небезпечною.

За оцінками генерал-лейтенанта, в місті залишилося від 200 до 300 бойовиків ІДІЛ, більшість з яких – іноземці.

Нагадаємо, 29 червня до ЗМІ потрапила інформація, що в міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді після повідомлення про втрату ісламістами території мечеті Ан-Нурі, де ІДІЛ проголосила свій халіфат, заявив про "кінець "Ісламської держави".

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03 07 2017 08:15
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