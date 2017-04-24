CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійська співачка Юлія Самойлова виступить в окупованому Криму, наразі існує домовленість про виступ з кількома піснями в окупованому Севастополі на початку травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час Євробачення Самойлова планує знову навідатись в Крим
Виступ артистки запланований на 9 травня
Юлія Самойлова. Фото: соцмережі
Про це повідомляє видання Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Самойлової.
Зазначається, що російські ЗМІ вже анонсували виступ росіянки у Севастополі 9 травня.
Зазначимо, що російський "Первый канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через незгоду з рішенням української влади відмовити у в’їзді на територію України російській учасниці конкурсу, співачці Юлії Самойловій.
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Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.
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