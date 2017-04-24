Під час Євробачення Самойлова планує знову навідатись в Крим Виступ артистки запланований на 9 травня

Російська співачка Юлія Самойлова виступить в окупованому Криму, наразі існує домовленість про виступ з кількома піснями в окупованому Севастополі на початку травня.

Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

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