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Під час Євробачення Самойлова планує знову навідатись в Крим

Виступ артистки запланований на 9 травня
Російська співачка Юлія Самойлова виступить в окупованому Криму, наразі існує домовленість про виступ з кількома піснями в окупованому Севастополі на початку травня.
Під час Євробачення Самойлова планує знову навідатись в Крим Юлія Самойлова. Фото: соцмережі

Про це повідомляє видання Крим.Реалії з посиланням на прес-службу Самойлової.

Зазначається, що російські ЗМІ вже анонсували виступ росіянки у Севастополі 9 травня.

Зазначимо, що російський "Первый канал" заявив, що не транслюватиме в цьому році конкурс "Євробачення" через незгоду з рішенням української влади відмовити у в’їзді на територію України російській учасниці конкурсу, співачці Юлії Самойловій.

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Нагадаємо, Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не братиме участь в пісенному конкурсі Євробаченні-2017, який пройде у травні в Києві.

 

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24 04 2017 21:26
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