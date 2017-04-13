Європейський мовний союз офіційно підтвердив, що Росія не візьме участь в "Євробаченні-2017"
Відповідна заява опублікована на сайті музичного конкурсу.
Представники організації заявили, що "намагалися знайти рішення, яке дозволило б Росії взяти участь у заході".
Російській учасниці Юлії Самойлової запропонували виступити за допомогою відеомосту. Крім того, члени оргкомітету пропонували замінити артиста.
"На жаль, обидва варіанти були відкинуті Першим каналом. Його керівництво оголосило, що не транслюватиме конкурс Євробачення-2017. Це означає, що Росія не зможе брати участь в цьому році. Ми дійсно хотіли, щоб всі 43 країни змогли виступити на конкурсі і зробили все можливе для цього", - сказано в заяві.
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Нагадаємо, що Наглядова рада Суспільної телерадіокомпанії закликає Європейську мовленнєву спілку (організатор "Євробачення") поважати суверенітет і територіальну цілісність України і не тиснути з приводу рішення про участь Росії в конкурсі.
Як відомо, в Європейській мовленнєвій спілці підтвердили справжність листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману про можливі санкції в разі заборони на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової.
Зазначимо, це вже не перша погроза в сторону України від організаторів конкурсу, таблоїд Blick увечері 28 березня опублікував статтю, з якої, з посиланням на генерального директора ЄМС, випливало, що організатори конкурсу готові застосувати до Києва санкції.
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