Під Варшавою протестувальники у жовтих жилетах заблокували одну з ключових трас
За даними поліції, протест є незаконним. Автостраду блокують декілька автомобілів, встановлених поперек траси. Серед них стоять протестувальники, одягнені у жовті жилети, повідомляє RMF24.
"Ми вимагаємо, щоб до нас приїхав прем’єр Моравецький. Ми передамо йому наші вимоги і очікуємо на їх виконання", - повідомив один з учасників протесту.
Фото: RMF FM
В результаті несподіваної акції на дорозі утворилися кілька кілометрові затори. Поліція намагається організувати об’їзд.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
По всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
Також, єгипетська влада обмежила продаж жовтих жилетів на тлі побоювань, що політичні опоненти можуть вдатися до наслідування французьких протестів під час річниці повалення режиму Хосні Мубарака.
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