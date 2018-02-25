Підстав підозрювати Бойка у справі "вишок Бойка" немає, – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в Генеральної прокуратури немає на сьогодні доказів причетності до так званих закупівель "вишок Бойка" самого Юрія Бойка.

Про це Луценко розповів у інтерв'ю LB.ua.

"Подання (на Бакуліна, – ред.) – не звичайне подання, тому що насправді пан Бакулін стоїть поруч з Арбузовим, Януковичем... Він підозрюється в розкраданні державного бюджету на суму понад 100 млн доларів під час закупівлі так званих "вишок Бойка". Слідство, нарешті, отримало не тільки свідчення колишніх та чинних високопосадовців, причетних до цього злочину, але й - через угоди зі слідством - дані про рахунки, на які надходили крадені гроші. Я ще забув згадати прізвище Мельника (Василь Мельник – власник "Ризький судноверфі", через яку відбувалася операція, – ред.).

Він підозрюється в тому, що був фінансовим сектором відмивання та подальшого розподілення коштів. З моєї точки зору, це надзвичайно перспектива справа. Вона, до речі, має коріння з тих же даних, з яких ми виходили під час спецконфіскації 1,5 мільярда доларів. З того самого, скажімо, центру збору доказів ми рухаємося і у справі так званих "вишок Бойка". Ми маємо докази для вручення підозри зазначеним особам – Януковичу, Арбузову, Бакуліну та Мельнику. Наразі ретельно працюють наше міжнародне управління разом зі своїми колегами, а також державний фінансовий моніторинг. Соколи спущені – шукаємо здобич", – зазначив Луценко.

Водночас підстав підозрювати чинного народного депутата від "Опозиційного блоку" у причетності до цього злочину, за його словами, немає.

"Юрій Бойко був неодноразово допитаний. І єдиний юридично вагомий слід, який він залишив в цій справі, – підпис під зміною фінплану "Нафтогазу". Жоден із тих, хто візував це рішення, не дає показань, що Бойко був в курсі того, для чого змінювався фінплан. А керівник міністерства, який підписує всіма завізований і поданий фінплан, – ще не повна ознака скоєного злочину. Якщо на пана Бойка будуть прямі показання будь-кого з колишніх чи чинних осіб з НАК "Нафтогаз", припустимо, теоретично, це може зробити, наприклад, Бакулін, під час угоди зі слідством...", – додав генпрокурор.

За його словами, екс-заступник НАК "Нафтогаз" Олександр Кацуба, якого підозрювали у розтраті майже 500 млн гривень "Нафтогазу" і який пішов на угоду зі слідством, стверджує, що Бойко не знав подробиць про закупівлю бурових установок.

"Говорить (Кабуца, – ред.), що Бойко був не в курсі. Ще одна людина, яка уклала з нами угоду, розказує, що Бойко лише за наказом Януковича – після медійного скандалу – включили для відбілювання цієї афери. Як ви бачите, в таких умовах до підозри далекувато. Але найбільше надій я покладаю не на прямі показання, бо ми вже багато разів допитали практично всіх, а на фінансове розслідування. Якщо крадені кошти з рахунків когось з чотирьох названих мною осіб ведуть до осіб, пов’язаних з Бойком, в нього буде підозра. Я в цьому не сумніваюсь. Тільки єдине питання: я – не магазин політичних замовлень. Тому, подобається мені хтось, чи не подобається, без достатніх доказів підозри висувати не можу", – резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, у травні 2017 року слідчі Генпрокуратури України під час розслідування кримінальних проваджень щодо лідера фракції Ради "Опозиційний блок" Юрія Бойка не встановили фактів, які доводять його причетність до злочинної схеми закупівлі за завищеною ціною вишок для видобутку нафти і газу в Чорноморському шельфі і, як наслідок, проект повідомлення про підозру йому не складався.