Після блокування російських соцмереж українська аудиторія Facebook зросла на 1,5 млн

Якщо в попередні роки українська аудиторія Facebook росла стабільні 35-40%, то зараз все змінилося.

Станом на 30 травня український сегмент цієї соцмережі 8,3 млн, пише Watcher.

За методологією Facebook користувачами соцмережі є люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу будучи при цьому залогіненими. Тобто в цій статистиці не враховуються, наприклад, зареєстровані користувачі, які не заходять в соцмережу протягом останніх 30 днів, а також люди, які не зареєстровані в соцмережі, але переглядають її контент (наприклад, відео).

За останні 8 років – з квітня 2009 року – аудиторія Facebook в Україні виросла у 131 раз (з 63 тисяч до 8,3 млн).

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.