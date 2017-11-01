Після зустрічі з Кононенком Злочевському вдалось відбитись від прокурорів САП

"Надрагаз" отримав дозвіл на роботи на Прикарпатті без погодження з облрадою

Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у визнанні недійсним спецдозволу, виданого ТОВ "Надрагаз" на користування надрами для видобутку газу на Гуцулівському родовищі Івано-Франківської області.

Таке рішення 28 грудня прийняв Окружний адміністративний суд Києва під головуванням судді Валерія Кузьменка.

З матеріалів судового розгляду відомо, що в січні 2011 року Міністерство екології та природних ресурсів погодило видачу спецдозволу фірмі "Надрагаз" на роботи на Гуцулівському родовищі. Спецдозвіл було видано без проведення аукціону, інформують "Наші гроші".

А в 2015 році Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за підозрою в кримінальних порушеннях посадовцями міністерства при видачі спецдозволів в 2010-2012 роках. В ході цього розслідування було встановлено, що "Надрагаз" отримало спецдозвіл без обов’язкового в таких випадках погодження з Івано-Франківською облрадою.

Інтереси НАБУ в суді представляла Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор вказав, що позов було подано в кінці минулого серпня після того, як спецпрокуратура у квітні отримала відповідь Мінекології про обставини видачі спецдозволу. В цій відповіді міністерство підтвердило, що "Надрагаз" повинні були отримати погодження місцевої облради згідно наказу Мінекології від 2010 року про структурні підрозділи та процедуру видачі спецдозволів.

Але суд вирішив, що САП повинен відраховувати початок позивного терміну на три місяці раніше – від січня 2016 року, коли отримав відповідь Івано-Франківської облради про відсутність погодження фірмі доступу до родовища. Тому, на думку суду, прокурорам САП не потрібно було вивчати наказ Мінекології, бо процедура видачі спецдозволів відбувається на основі встановленого Кабміном Порядку, який знаходиться у відкритому доступі.

Таким чином суд вирішив, що САП пропустила шестимісячний термін подання адмінпозову. Тому судді відмовилися визнати недійсним спецдозвіл "Надрагазу" на видобуток газу на Гуцулівському родовищі.

Бенефіціаром "Надрагазу" вказані Олена Керницька та Микола Злочевський. Останній в 2010-2012 роках очолював Міністерство екології та природних ресурсів. Керницька – дружина екс-депутата Львівської облради Тараса Керницького, який на останніх виборах до Верховної Ради балотувався під №9 в списку "Правого сектора".

Вказане рішення столичного адмінсуду було прийнято через кілька днів після того, як 23 грудня перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко зустрівся зі Злочевським в Відні (Австрія). Також восени 2016 року правоохоронці зняли Злочевського з міжнародного розшуку, якого раніше Генпрокуратура звинувачувала в незаконному збагаченні.

Головуючий в справі "Надрагаз" суддя Валерій Кузьменко відомий тим, що в грудні 2013 році на місяць заборонив проведення акцій протесту в центрі Києва. За цим фактом проводилося розслідування, але восени 2016 року Вища Рада юстиції відмовилася відкрити дисциплінарну справу відносно Кузьменка.

В декларації за 2015 рік суддя Кузьменко вказав, що його сім’я проживає в столичній квартирі площею 170 кв м, яка належить Любові Савченко. Савченко – це дівоче прізвище дружини судді – Анни Кузьменко, яка також судить в Окружному адмінсуді Києва. Суддівська сім’я також вказала, що користується автомобілями BMW X6 2012 року випуску, та Honda Accord 2013 року випуску. Також Кузьменки задекларували, що зберігають готівкою $14 тис.

Нагадаємо, що 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Злочевський є власником компанії Burisma Holdings, яка заснована в 2002 році.

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