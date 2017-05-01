Суд не буде анульовувати п'ять нафтогазових ліцензій екс-міністра екології Злочевського
Мова про ліцензії на видобуток газу і нафти на Гуцулівському родовищі (Івано-Франківська область), виданому ТОВ "Надрагаз", йдеться у визначеннях суду від 27-29 грудня, повідомляє ЛІГА.net.
Крім того, суд залишив компанії "Парі" ліцензії на розробку Пилипівського газового родовища (Івано-Франківська область), Никловіцької нафтогазової площі (Львівська область) і Шереметьєвського родовища нафти газу (Чернівецька область).
Також відхилено позов САП до компанії "Техноресурс" про скасування видачі ліцензії на розробку Володимирського газового родовища.
Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Парі" є Злочевський, а ТОВ "Надрагаз" - Злочевський та Олена Керницька, дружина львівського підприємця і політика Тараса Керницького.
Своєю чергою, 80% компанії "Техноресурс" належить двом офшорам - Streetwise Capital Limited, Mernalix Investments ltd, які раніше були власниками ТОВ "Кримтопенергосервіс". Ця компанія входить до групи Burisma Миколи Злочевського.
За даними Держгеонадра, зазначені ліцензії були видані в 2010-2011 роках, міністром екології (відомство, що займається наданням дозволів на розробку надр) був Злочевський.
Нагадаємо, Злочевський займав посаду міністра екології з 2 липня 2010-го по 20 квітня 2012 року в уряді Миколи Азарова.
Як повідомляв Ipress.ua 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.
У вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.
ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.
Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.
Нагадаємо, 14 липня Печерський районний суд наклав арешти на грошові кошти та цінні папери на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ", ТОВ "Парі", ТОВ "Перша українська газонафтова компанія", які входять до складу групи Burisma.
11 липня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і наклав арешт на 20 свердловин газодобувної компаній "Еско-Північ", що належить екс-міністру екології Миколі Злочевському.
Генеральна прокуратура розпочала операцію по виявленню нової "газової схеми", до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.
Злочевський є власником компанії Burisma Holdings, яка заснована в 2002 році.
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