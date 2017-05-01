Суд не буде анульовувати п'ять нафтогазових ліцензій екс-міністра екології Злочевського

Компанії Злочевського отримали ліцензії, коли він був міністром

Окружний адміністративний суд Києва відхилив позови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання недійсними п'яти ліцензій на розробку нафтогазових площ, виданих компаніям екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Мова про ліцензії на видобуток газу і нафти на Гуцулівському родовищі (Івано-Франківська область), виданому ТОВ "Надрагаз", йдеться у визначеннях суду від 27-29 грудня, повідомляє ЛІГА.net.

Крім того, суд залишив компанії "Парі" ліцензії на розробку Пилипівського газового родовища (Івано-Франківська область), Никловіцької нафтогазової площі (Львівська область) і Шереметьєвського родовища нафти газу (Чернівецька область).

Також відхилено позов САП до компанії "Техноресурс" про скасування видачі ліцензії на розробку Володимирського газового родовища.

Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Парі" є Злочевський, а ТОВ "Надрагаз" - Злочевський та Олена Керницька, дружина львівського підприємця і політика Тараса Керницького.

Своєю чергою, 80% компанії "Техноресурс" належить двом офшорам - Streetwise Capital Limited, Mernalix Investments ltd, які раніше були власниками ТОВ "Кримтопенергосервіс". Ця компанія входить до групи Burisma Миколи Злочевського.

За даними Держгеонадра, зазначені ліцензії були видані в 2010-2011 роках, міністром екології (відомство, що займається наданням дозволів на розробку надр) був Злочевський.

Нагадаємо, Злочевський займав посаду міністра екології з 2 липня 2010-го по 20 квітня 2012 року в уряді Миколи Азарова.

Як повідомляв Ipress.ua 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

У вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.

ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.

Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.

Нагадаємо, 14 липня Печерський районний суд наклав арешти на грошові кошти та цінні папери на банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ", ТОВ "Парі", ТОВ "Перша українська газонафтова компанія", які входять до складу групи Burisma.

11 липня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури і наклав арешт на 20 свердловин газодобувної компаній "Еско-Північ", що належить екс-міністру екології Миколі Злочевському.

Генеральна прокуратура розпочала операцію по виявленню нової "газової схеми", до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.

Злочевський є власником компанії Burisma Holdings, яка заснована в 2002 році.