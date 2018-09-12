Півміста Сімферополя залишилося без води; під час усунення аварії загинула людина
"Аварійна ситуація. Півміста без води. Бригада водоканалу працює, дуже великий обсяг роботи. Обіцяють протягом дня усунути", - сказав оператор ЄЧДС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Тим часом у ГУП "Вода Криму" не уточнили кількості сімферопольців, які залишилися без води, але стверджують, що це менше, ніж половина мешканців міста. "Велика аварія в центрі міста - на перетині вулиць Севастопольської та Чехова", - сказав "Інтерфаксу" представник підприємства, додавши, що "менш ніж півміста без води".
За його даними, під час ремонтних робіт загинув майстер. "Тривають слідчі дії", - зазначив співрозмовник агентства.
Населення Сімферополя становить понад 340 тисяч осіб.
Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карту Росії з Кримським півостровом як її частиною. Згодом видання опублікувало вибачення.
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