Півміста Сімферополя залишилося без води; під час усунення аварії загинула людина

Аварія на водоводі залишила без водопостачання близько половини жителів Сімферополя в неділю.

"Аварійна ситуація. Півміста без води. Бригада водоканалу працює, дуже великий обсяг роботи. Обіцяють протягом дня усунути", - сказав оператор ЄЧДС, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тим часом у ГУП "Вода Криму" не уточнили кількості сімферопольців, які залишилися без води, але стверджують, що це менше, ніж половина мешканців міста. "Велика аварія в центрі міста - на перетині вулиць Севастопольської та Чехова", - сказав "Інтерфаксу" представник підприємства, додавши, що "менш ніж півміста без води".

За його даними, під час ремонтних робіт загинув майстер. "Тривають слідчі дії", - зазначив співрозмовник агентства.

Населення Сімферополя становить понад 340 тисяч осіб.

Нагадаємо, британське видання The Times опублікувало карту Росії з Кримським півостровом як її частиною. Згодом видання опублікувало вибачення.