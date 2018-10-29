Поліція мовчить про слідство проти звільненого з Росії Костенка

У поліції не відповіли на більшість питань, поставлених журналістами

Українське слідство відмовляється повідомляти про хід справи про нібито незаконне зберігання зброї звільненим з російської в'язниці Олександром Костенком.

"Слідчий у даному кримінальному провадженні відмовляється від дачі будь-якого коментаря та надання будь-яких даних, які мають значення для справи, оскільки це може вплинути на хід досудового розслідування", – йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Української правди".

Водночас, Святошинський відділ поліції стверджує, що розслідування про незаконне поводження зі зброєю та вчинення злочину групою осіб "організоване на належному рівні".

"Вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного, об’єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення", – кажуть правоохоронці.

Таким чином, у поліції не відповіли на більшість питань, поставлених журналістами "Української правди".

Як пише видання, у запиті йшлося, зокрема, про те, на якому етапі перебуває слідство, чи оголошена Костенку підозра та за якими статтями, чи був він допитаний.

Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.

Костенко повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, що в нього зламана рука.

Після звільнення активіста у ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ в 2014 році затримувала його за підозрою в тероризмі. Костенка заарештували та звільнили під заставу, після чого він, нібито, втік до Криму. Крім того, повідомлялося, що в активіста, нібито, є російський паспорт.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, коментуючи інформацію про наявність у Костенка російського громадянства, заявив, що Олександр в'їхав в Україну за українським паспортом.