Поліція кваліфікує дії Парасюка як напад на поліцію, - ВІДЕО
"По вчорашньому інциденту, напад на поліцейських під керівництвом народного депутата України, слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу "Кримінального кодексу", - повідомив глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Я не дозволю принижувати поліцейських Донеччини, які вже третій рік на війні, які під обстрілами допомагають людям в прифронтових містах, багато з яких втратили сім'ї і будинки, залишивши окуповану територію, але лишилися вірними Присязі, даній громадянам України", - заявив він.
Аброськін додав, що, за словами правоохоронців, які на блокпосту спілкувались з депутатом, їм "погрожували вирізати сім'ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту", ображали і принижували поліцейських, "ви всі донецькі сепаратисти".
"Ми і далі будемо нести службу на блокпостах, тому що саме тут ми вилучаємо велику кількість незаконної зброї, тим самим зберігаємо життя наших громадян в мирних містах нашої країни", - заявив Аброськін.
Він також оприлюднив відео свідчень правоохоронців, які були на блокпосту під час інциденту.
Тим часом помічниця Володимира Парасюка Ірина Голуб заявляє на своїй сторінці у Facebook, що поліція на блокпосту у Слов’янську побила активістів, а поліція у Краматорську стріляла по них і затримала.
Нагадаємо, на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.
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