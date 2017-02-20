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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція відпустила Коханівського та решту затриманих у Києві

Напередодні комбата ОУН затримали через сутички із поліцією
Комбата "ОУН" Миколи Коханівського та решту затриманих під час зіткнень прихильників блокади ОРДЛО з поліцією в центрі Києва, випустили з Деснянського райвідділу.
Поліція відпустила Коханівського та решту затриманих у Києві Микола Коханівський. Фото: gazeta.ua

Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук у facebook.

"Комбата ОУН Микола Коханівський звільнено! На вході в Деснянський РОВД його зустріли побратими. Слава Україні!", - написав він.

На питання одного з користувачів мережі про долю решти затриманих, Мосійчук відповів, що звільнено всіх.
За даними НП, всього було затримано 5 осіб.

Як повідомляв iPress.ua, вдень 19 лютого після акції біля Стели Незалежності у центрі Києва - "віча" на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, учасники заходу попрямували під адміністрацію президента. Там учасники акції встановили намет та заявили, що планують залишитися там на ніч і облаштувати "редут".

Ввечері до урядового кварталу було стягнуто додаткові сили поліції, учасників протестної акції відтіснили від підходів до Банкової та не пропускали назад. Учасники "блокадного віча", у т.ч. нардепи Семен Семенченко та Єгор Соболєв,  намагалися прорватися до АП з елементами намету для його подальшого встановлення біля адміністрації і проведення там акції.

Згодом вони попрямували на Майдан, де кордон поліції не пропускав учасників "блокадного віча" з Європейської площі на Хрещатик. Там також виникли сутички, в результаті яких було затримано кількох осіб у камуфляжі та керівника ОУН Коханівського, постраждали близько 10 осіб, також зазнав поранень 1 поліцейський.

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