Поліція відпустила Коханівського та решту затриманих у Києві
Про це повідомив народний депутат Ігор Мосійчук у facebook.
"Комбата ОУН Микола Коханівський звільнено! На вході в Деснянський РОВД його зустріли побратими. Слава Україні!", - написав він.
На питання одного з користувачів мережі про долю решти затриманих, Мосійчук відповів, що звільнено всіх.
За даними НП, всього було затримано 5 осіб.
Як повідомляв iPress.ua, вдень 19 лютого після акції біля Стели Незалежності у центрі Києва - "віча" на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, учасники заходу попрямували під адміністрацію президента. Там учасники акції встановили намет та заявили, що планують залишитися там на ніч і облаштувати "редут".
Ввечері до урядового кварталу було стягнуто додаткові сили поліції, учасників протестної акції відтіснили від підходів до Банкової та не пропускали назад. Учасники "блокадного віча", у т.ч. нардепи Семен Семенченко та Єгор Соболєв, намагалися прорватися до АП з елементами намету для його подальшого встановлення біля адміністрації і проведення там акції.
Згодом вони попрямували на Майдан, де кордон поліції не пропускав учасників "блокадного віча" з Європейської площі на Хрещатик. Там також виникли сутички, в результаті яких було затримано кількох осіб у камуфляжі та керівника ОУН Коханівського, постраждали близько 10 осіб, також зазнав поранень 1 поліцейський.
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