Поліція вилучила 9-мм гільзи з місця вбивства Бабченка

Поліція вилучила 9-мм гільзи з місця вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передають "Українські новини".

"Вилучено гільзи 9 мм", - заявив глава Нацполіції.

У той же час Крищенко не уточнив, чи належать гільзи патронам від пістолета Макарова. Інших деталей він не повідомив.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.