Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція вилучила 9-мм гільзи з місця вбивства Бабченка

Невідомо, чи належать гільзи патронам від пістолета Макарова
Поліція вилучила 9-мм гільзи з місця вбивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.
Поліція вилучила 9-мм гільзи з місця вбивства Бабченка Фото: rbc.ua

Про це журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передають "Українські новини". 

"Вилучено гільзи 9 мм", - заявив глава Нацполіції.

У той же час Крищенко не уточнив, чи належать гільзи патронам від пістолета Макарова. Інших деталей він не повідомив.

Нагадаємо, російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення. У Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей і одна рідна дочка.

Голова ГУ НП у Києві Андрій Крищенко зазначив, що Аркадій Бабченко не звертався в поліцію із заявами про погрози або із запитами на охорону.

Столична поліція розглядає дві версії вбивства.

ОБСЄ закликала владу України провести повне та негайне розслідування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство внутрішніх справ склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2018 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з

Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.