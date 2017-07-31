Поляков хоче перехресного допиту із Ситником
"Є п`ять справ на Ситника. Провадження за ст. 370 Кримінального кодексу - це здійснення провокації щодо мене. Друга кримінальна справа стосується незаконної відео- та аудіофіксації, третя справа - це підробка підписів моєї помічниці працівниками НАБУ", - заявив журналістам народний депутат Максим Поляков після допиту в ГПУ, повідомляє Укрінформ.
Крім того, за його словами, прокуратура порушила провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності працівниками НАБУ.
Поляков також заявив, що вимагатиме очної ставки з директором НАБУ. "Я хочу, щоб у нас був перехресний допит із паном Ситником. Нехай викличуть мене і його на очну ставку", - сказав він.
Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.
У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.
Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.
Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.
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