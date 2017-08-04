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Помер поет Анрі Волохонський

Поет помер у ніч на 8 квітня уві сні
У віці 81 року помер поет, автор слів пісні "Над небом голубим" Анрі Волохонський.
Помер поет Анрі Волохонський Фото: cursorinfo.co.il

Про це повідомляє ізраїльський сайт "Курсор" з посиланням на його друзів.

Анрі Волохонський народився в 1936 році в Ленінграді. Він почав писати в кінці 1950-х, але практично не публікувався.

У 1973-му він виїхав до Ізраїлю, в 1980-х переїхав до Німеччини, де працював на "Радіо Свобода".

Анрі Волохонський багато співпрацював з Олексієм Хвостенко і лідером гурту "Аукціон" Леонідом Федоровим.

Пісня "Рай" ("Над небом голубим") на його слова у виконанні Бориса Гребенщикова з'являється в фільмі "Асса".

Нагадаємо, в ніч на суботу, 8 квітня, у віці 85 років помер радянський космонавт Георгій Гречко.

2 квітня в Одесі помер український гуморист, актор та шоумен Сергій Олех, відомий завдяки участі в проектах "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голі та смішні".

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08 04 2017 23:40
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