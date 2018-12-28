Помер письменник Амоз Оз
Про це повідомила його дочка Фанія Оз-Зальцберг на своїй сторінці у Twitter.
Вона повідомила, що у письменника, який боровся з раком, почалося швидке погіршення. У п'ятницю, 28 грудня, він помер уві сні в оточенні близьких.
Амос Оз народився в 1939 році в Єрусалимі, вивчав філософію і літературу в Єврейському університеті Єрусалима. Перша книга письменника вийшла в 1961 році. Найвідоміші роботи Оза - "Чорний ящик", "Повість про кохання і темряву", "Мій Міхаель" та "Іуда". Окрім того, Оз писав політичні есе. У 1997 році був нагороджений президентом Франції Жаком Шираком орденом Почесного легіону.
Нагадаємо, що помер останній, що вижив, учасник повстання у Варшавському гетто під час Другої світової війни. Сімха Ротем (Ратайзер) помер в Ізраїлі у віці 94 роки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."