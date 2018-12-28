Помер письменник Амоз Оз

У письменника, який боровся з раком, почалося швидке погіршення

В Ізраїлі у віці 79 років помер відомий письменник Амос Оз.

Про це повідомила його дочка Фанія Оз-Зальцберг на своїй сторінці у Twitter.

Вона повідомила, що у письменника, який боровся з раком, почалося швидке погіршення. У п'ятницю, 28 грудня, він помер уві сні в оточенні близьких.

Амос Оз народився в 1939 році в Єрусалимі, вивчав філософію і літературу в Єврейському університеті Єрусалима. Перша книга письменника вийшла в 1961 році. Найвідоміші роботи Оза - "Чорний ящик", "Повість про кохання і темряву", "Мій Міхаель" та "Іуда". Окрім того, Оз писав політичні есе. У 1997 році був нагороджений президентом Франції Жаком Шираком орденом Почесного легіону.

Нагадаємо, що помер останній, що вижив, учасник повстання у Варшавському гетто під час Другої світової війни. Сімха Ротем (Ратайзер) помер в Ізраїлі у віці 94 роки.