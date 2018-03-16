Понад 20 сирійських організацій закликають бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Понад 20 сирійських організацій закликали країни світу розглянути ідею бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 року, щоб змінити політику Москви в Сирії.

Автори звернення адресували владі Великобританії, Німеччини, США та Франції, передає "Радіо Свобода".

"Перш повинна бути припинена облога Східної Гути", - зазначають сирійські правозахисники.

Раніше до бойкоту чемпіонату світу в Росії закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. З 2013 року майже 400 тисяч жителів Східної Гути перебувають в облозі. У них обмежений доступ до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей підтвердила, що міністри і члени королівської родини не будуть присутні на Чемпіонаті світу з футболу, який повинен відбутися цього літа в Росії.

Раніше уряд Великобританії розглядав варіант колективного бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який пройде цього літа в Росії, у випадку, якщо буде доведена причетність Москви до отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.