Понад 6,5 млн родин отримають субсидії на новий опалювальний сезон, – Гройсман

Гройсман підкреслив, що не бачить жодних підстав для підвищення тарифів

На оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні перепризначено субсидії понад 6,5 млн українських родин.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час засідання Кабміну 18 жовтня, звітуючи про результати роботи уряду в січні-вересні 2017 року, інформує "112 Україна".

"Вже перепризначено 6 млн 530 тис. субсидій для домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні. Це адресна підтримка й допомога для тих, кому вона необхідна", – сказав він.

Гройсман підкреслив, що не бачить жодних підстав для підвищення тарифів на місцях на тепло, гарячу воду тощо.

"Це відповідальність місцевої влади – не допустити перевитрат, що може призвести до зростання тарифів", – заявив прем’єр.

За його словами, уряд у рамках процесу монетизації зекономленої субсидії проводить наразі верифікацію, створює реєстри та найближчим часом почне виплати тим, хто заощадив енергоресурси.

Нагадаємо, що директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявив, що для того, щоб оплатити субсидії у поточному році, Україні потрібно понад 70 мільярдів гривень.