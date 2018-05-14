Порошенко пропонує країнам ЄС шефство над містами Донбасу
Про це він заявив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі.
"[На зустрічі, – ред.] були обговорені шляхи допомоги внутрішньо переміщеним особам та відродження українського Донбасу. У цьому зв’язку Глава держави запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури", – повідомляє прес-служба президента.
Окрім того, Порошенко подякував президенту ПА ОБСЄ за підтримку асамблеєю України у боротьбі з російською агресією шляхом ухвалення важливих резолюцій. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Наголосили на необхідності продовження санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Порошенко закликав ПА ОБСЄ продовжувати зусилля задля звільнення з російських тюрем українських політв'язнів, а також українських заручників. Наголосив на важливій ролі ПА ОБСЄ у контексті вшанування 85-х роковин Голодомору, зокрема визнання національними парламентами Голодомору геноцидом українського народу.
Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що влада України повинна створити безпечні умови для роботи журналістів.
Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2019 року.
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