Порошенко пропонує країнам ЄС шефство над містами Донбасу

Президент України Петро Порошенко запропонував, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами Донбасу.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгієм Церетелі.

"[На зустрічі, – ред.] були обговорені шляхи допомоги внутрішньо переміщеним особам та відродження українського Донбасу. У цьому зв’язку Глава держави запропонував ініціативу, щоб кожна країна ЄС підготувала цільову програму шефства над окремими містами українського Донбасу, сприяючи їхньому відродженню та відновленню інфраструктури", – повідомляє прес-служба президента.

Окрім того, Порошенко подякував президенту ПА ОБСЄ за підтримку асамблеєю України у боротьбі з російською агресією шляхом ухвалення важливих резолюцій. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та необхідні першочергові кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюванні, зокрема ініціативу з розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Наголосили на необхідності продовження санкцій проти РФ до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Порошенко закликав ПА ОБСЄ продовжувати зусилля задля звільнення з російських тюрем українських політв'язнів, а також українських заручників. Наголосив на важливій ролі ПА ОБСЄ у контексті вшанування 85-х роковин Голодомору, зокрема визнання національними парламентами Голодомору геноцидом українського народу.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявили, що влада України повинна створити безпечні умови для роботи журналістів.

Організація з безпеки і співпраці в Європі продовжила мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2019 року.