Порошенко готовий створити Антикорупційний суд, якщо будуть сформовані антикорупційні палати
"Базою для старту судової реформи став закон "Про судоустрій та статус суддів", який прийняла Верховна Рада. То був також мій проект, внесений як невідкладний. Я своїми руками вписав до проекту норму про створення антикорупційного суду. І кошти на його фінансування у проекті бюджету на 2018 рік вже передбачені", – заявив Порошенко, виступаючи в Національному університеті "Чернігівський колегіум" іменя Шевченка, повідомляє "Українська правда".
На думку Президента, всі суди в Україні мають бути антикорупційними.
"Але має бути створена окрема суддівська антикорупційна вертикаль – у складі окремого Антикорупційного суду, касаційної інстанції антикорупційної палати у Верховному Суді і, як визначить Верховна Рада, представництвами антикорупційного суду на місцях – щоб з Сєвєродонецька й Закарпаття люди не були вимушені пертися до однієї антикорупційної інституції", – додав він.
"Розроблено зараз уже кілька законопроектів. Вони не досконалі. Певною мірою, то PR-проекти певних політичних сил… Звичайно, всі "за" (антикорупційний суд – ред.) – але диявол у деталях. І важливо зараз зібрати голоси – під такі законопроекти поки що це неможливо", – сказав Порошенко.
Тому Порошенко звернувся до парламенту з пропозицією "негайно створити робочу групу – чи то в комітеті з правової політики, чи то при голові Верховної Ради, чи то міжфракційну групу – і якнайшвидше напрацювати узгоджений законопроект, який здатен здобути підтримку усього складу Верховної Ради".
"Лише цей шлях єдино можливий. І коли буде знайдено консенсусний законопроект, не гаючи часу презентувати його мені. Він повинен мати підтримку і владних, і опозиційних фракцій. Я готовий прийняти цей проект – спільно завершити його опрацювання чи, якщо я буду згоден, підтримати і внести від свого імені в український парламент як невідкладний", – сказав Президент.
Порошенко повідомив: "Паралельно з запуском процесу ухвалення закону та створення антикорупційного суду я буду пропонувати кілька швидких рішень для того, щоб прискорити боротьбу з корупцією", – заявив він.
"Думаю, що найближчим часом можна створити спеціалізовану антикорупційну палату у Верховному Суді, яка матиме касаційну інстанцію по всіх антикорупційних справах. Можна прискорити оновлення на конкурсній основі суддів у Києві – Печерському, Солом'янському або об'єднаних, бо саме на столицю припадає левова частина антикорупційних справ, які потребують негайного розгляду", – вважає Порошенко.
"Це не замість створення антикорупційного суду, це в плюс до нього, щоб ми не втрачали час у рамках єдиної антикорупційної стратегії", – запевнив Порошенко.
Він також запевнив: "Річ не в тому, хто повісить на себе лаври (за створення антикорупційного суду – ред.), питання у створенні справді ефективного, незалежного судового органу, який спеціалізуватиметься на боротьбі з корупцією та допоможе пришвидшити розгляд справ проти корупціонерів".
"Антикорупційний суд має формуватися на конкурсній основі під пильним наглядом громадськості. Я вважаю, що неможливо, щоб цей суд перетворився на політичну інквізицію, як дехто мріє. Це має бути ефективна антикорупційна інституція", – додав Порошенко.
Він також сказав: "Верховний Суд запрацює вже цього року – і це буде найкращий його склад за всі роки незалежності, бо його суддями вперше стануть науковці, представники найкращих українських правових шкіл, адвокати й відомі правозахисники..., а також судді першої та другої інстанції".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко на 14-ї щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) заявив, що у нього немає півтора або двох років, щоб чекати створення нового антикорупційного суду.
Також генеральний прокурор України Юрій Луценко підтримує ідею створення антикорупційної палати в суді у 2017 році.
Як відомо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.
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