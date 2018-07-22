Порошенко назвав автокефалію питанням незалежності України
"Автокефалія – це питання нашої незалежності та нашої національної безпеки. Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п'ята колона в Україні. Ми не маємо вважати, ніби Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися та боротися для його отримання", – зазначив президент України в неділю, 22 липня.
Нагадаємо, згідно зі статтею 35 Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій надасть Україні Томос про автокефалію до кінця 2018 року.
Президент Петро Порошенко заявив, що автокефальна церква є одним зі стовпів національної безпеки України.
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