Порошенко назвав автокефалію питанням незалежності України

"Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п'ята колона в Україні", – заявив президент

Президент Петро Порошенко заявив, що автокефалія – це питання незалежності України.

"Автокефалія – це питання нашої незалежності та нашої національної безпеки. Тому і чинять такий шалений спротив Москва та її п'ята колона в Україні. Ми не маємо вважати, ніби Томос у нас в кишені. Ми повинні молитися та боротися для його отримання", – зазначив президент України в неділю, 22 липня.

Нагадаємо, згідно зі статтею 35 Конституції України, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій надасть Україні Томос про автокефалію до кінця 2018 року.

Президент Петро Порошенко заявив, що автокефальна церква є одним зі стовпів національної безпеки України.