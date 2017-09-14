Порошенко: Не можуть десяток правоохоронних органів виламувати двері бізнесу

"Від чого зараз страждає середній клас? В першу чергу – несправедливі суди. В другу чергу – тиск силовиків", - зауважив Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко вдруге за тиждень заявив про термінову необхідність створити Службу фінансових розслідувань.

"Не можуть десяток правоохоронних органів по черзі стукати в двері. Навіть не стукати, а виламувати двері бізнесу. Саме тому теза про створення Служби фінансових розслідувань абсолютно назріла", - сказав він, виступаючи на зустрічі з представниками вітчизняного і іноземного бізнесу.

Порошенко наголосив, що розгляд і прийняття закону про Службу фінансових розслідувань має відбутися якомога швидше.

"Ми рішуче налаштовані на те, щоб сконцентрувати взаємодію правоохоронних органів і бізнесу", - підкреслив Президент.

"Розкажіть мені навіщо влаштовувати "маски-шоу"? Чому спочатку робити "маски-шоу", а лише потім надсилати запит на отримання інформації? Може змінити порядок. Це буде більш ефективно", - зауважив він, додавши, що влада готова внести зміни до законодавства, щоб врегулювати цей порядок.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак, який був присутній на зустрічі з Порошенком, в своєму Facebook написав, що Президент говорив про новий законопроект, а не про той, що був розроблений Міністерством фінансів.

Доручення готувати законопроект дали голові парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній і податковому комітету Ради. Законопроект має бути ухвалений до кінця поточного року, а запустити службу планується з другого кварталу 2018 року, одночасно скасувавши право інших силовиків перевіряти бізнес.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні схвалив розроблений Міністерством фінансів України законопроект про ліквідацію податкової міліції.

Верховна Рада 21 грудня ухвалила закон з поправками податкового комітету, що передбачає ряд змін до Податкового кодексу, тим самим помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. 23 лютого парламент відхилив законопроект про повернення податкової міліції у правове поле.

В свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підтримує рішення Верховної Ради не відновлювати податкову міліцію.