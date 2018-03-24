Порошенко невдовзі ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України
"Членство в Альянсі – це наша стратегічна мета. Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоби зробити цей процесс незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави – це членство в Європейському Союзі і членство в північноатлантичному альянсі", - заявив в ході заходів з нагоди дня Служби безпеки України в суботу в Київській області, інформує Європейська правда.
В 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.
Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Як відомо, переговори щодо Угоди про асоціацію велися з 2007 по 2011 роки. Документ був підписаний 21 березня і 27 червня 2014 року. Значна частина Угоди про асоціацію застосовувалася тимчасово з 1 листопада 2014 року, а з 1 січня 2016 року була застосована поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною 11 липня 2017 року.
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