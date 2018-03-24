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Порошенко невдовзі ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України

Порошенко доручив підготувати поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України
Президент України Петро Порошенко найближчим часом ініціює внесення змін до Конституції для закріплення стратегії країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Порошенко невдовзі ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України Фото: google.com

"Членство в Альянсі – це наша стратегічна мета. Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоби зробити цей процесс незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави – це членство в Європейському Союзі і членство в північноатлантичному альянсі", - заявив в ході заходів з нагоди дня Служби безпеки України в суботу в Київській області, інформує Європейська правда.

В 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Як відомо, переговори щодо Угоди про асоціацію велися з 2007 по 2011 роки. Документ був підписаний 21 березня і 27 червня 2014 року. Значна частина Угоди про асоціацію застосовувалася тимчасово з 1 листопада 2014 року, а з 1 січня 2016 року була застосована поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Рада ЄС завершила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною 11 липня 2017 року.

 

 

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24 03 2018 14:20
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