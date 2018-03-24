Порошенко невдовзі ініціює поправки до Конституції про євроатлантичні прагнення України

"Членство в Альянсі – це наша стратегічна мета. Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції для того, щоби зробити цей процесс незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави – це членство в Європейському Союзі і членство в північноатлантичному альянсі", - заявив в ході заходів з нагоди дня Служби безпеки України в суботу в Київській області, інформує Європейська правда.

В 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.

Нижня палата парламенту Нідерландів проголосувала за скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію Україна-ЄС.