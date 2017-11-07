Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію України з Євросоюзом

Відзначається, що це заключний етап процесу ратифікації, який дозволить розпочати реалізацію Угоди з 1 вересня

Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.

"11 липня Рада прийняла рішення про укладення Угоди про асоціацію з Україною від імені Європейського Союзу. Це відбувається напередодні саміту ЄС-Україна в Києві 12 і 13 липня", - ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті Ради Євросоюзу.

Зокрема відзначається, що це заключний етап процесу ратифікації, який дозволить розпочати реалізацію Угоди з 1 вересня 2017 року.

У Раді ЄС нагадують, що більша частина Угоди про асоціацію вже діє. Угода частково набула чинності з 1 вересня 2014 року, а її торговельна частина, глибока та всеохопна зона вільної торгівлі, тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року.

"Укладання та набуття чинності Угоди надасть нового імпульсу співробітництву в таких областях, як оподаткування в сфері зовнішньої політики і безпеки, правосуддя, свобода і безпека (в тому числі міграція), управління державними фінансами, наука і техніка, освіта та інформаційне суспільство", - ідеться у повідомленні.

Раніше Президент України Петро Порошенко переконував, що угода про асоціацію з ЄС запрацює 1 вересня.

Нагадаємо, 15 червня Нідерланди повністю завершили ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та передали ратифікаційну грамоту до Брюсселя.

30 травня Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) проголосував за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Схвалення ратифікації в Сенаті залишалось останнім законодавчим кроком, який розблоковує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Після публікації у Нідерландах ратифікаційні грамоти будуть передані до Брюсселя. Після формального рішення Ради ЄС Угода про асоціацію набуде чинності.