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Порошенко обговорив з Меркель введення миротворців ООН на Донбасі

Які саме кроки обговорили лідери країн - не уточнюється
Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель телефоном обговорили введення миротворчої місії ООН на Донбасі.
Порошенко обговорив з Меркель введення миротворців ООН на Донбасі Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Як повідомляє прес-служба Президента України, сторони обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей.

"Зокрема, скоординували підходи до реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Які саме кроки обговорили лідери країн - не уточнюється.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Раніше  Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

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28 09 2017 16:16
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