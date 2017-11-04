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Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу

Документ у лютому підтримали 233 нардепи
Президент України Петро Порошенко підписав закон України №5610 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу в частині заочного правосуддя.
Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Документ парламент прийняв ще 23 лютого 233 голосами депутатів.

Основні завдання цього закону озвучив у Раді генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Додати до статей, за якими підлягають до заочного засудження, ст. 255 "Створення злочинної організації". Зараз такої статті там, на жаль, немає, що робить неможливим покарання за економічні і військові злочини. По-друге, в цьому законі вводиться точне правило розрахунку термінів, що робить неможливим старання адвокатів Януковича і його компанії в європейських судах. По-третє, він продовжує дію цього закону після 15 квітня і не встановлює чіткий термін. Дію сьогоднішнього закону з 15 квітня по 15 квітня може бути розглянуто європейськими та українськими судами як вибіркове правосуддя. Ми знімаємо цю норму і пропонуємо створення Державного бюро розслідувань. Наскільки я розумію, він буде створений вже в цьому році", - зазначив Луценко.

Також Луценко заявив про готовність відмовитися від пункту, що дозволяє продовжувати генпрокурору слідство до 18 місяців, яке викликало зауваження у депутатів.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 4 травня почне розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

 

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11 04 2017 20:38
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