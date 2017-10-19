Порошенко підтримує ухвалення закону про Антикорупційний суд до кінця року, – Луценко

Президент погодився на зустріч із представниками мітингувальників напередодні з цього приводу

Представник Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Президент налаштований на ухвалення закону про Антикорупційний суд цього року, але це можливо лише після висновків Венеційської комісії.

За її словами, Президент погодився на зустріч із представниками мітингувальників напередодні з цього приводу, інформує "Українська правда".

"Прийшла ціла група депутатів. Президент виявив бажання зустрітися з (Сергієм) Лещенком, Мустафою (Найємом) і Світланою Заліщук – на що ця група депутатів, яких було п’ятеро, відмовилася, проявивши деструктивну позицію в переговорному процесі", – сказала Луценко.

За її словами, "Президенти був готовий обговорювати з ними відкликання їхнього закону про Антикорупційний суд і проговорити терміни внесення Президентом такого законопроекту".

"Разом з тим, Президент вітає заяву депутатів про те, що вони відкликають закони про Антикорупційний суд. Таким чином, нарешті, за два роки, розблоковано можливість внесення Президентом свого законопроекту", – сказала Луценко.

"Президент налаштований на прийняття закону про Антикорупційний суд до кінця 2017 року. Але всі законопроекти, які вносилися Президентом, проходять експертизу Венеційської комісії. Тому ми налаштовані на швидке прийняття, швидкий розгляд цього законопроекту тільки після висновку Венеційської комісії", – заявила вона.