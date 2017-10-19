Порошенко підтримує ухвалення закону про Антикорупційний суд до кінця року, – Луценко
За її словами, Президент погодився на зустріч із представниками мітингувальників напередодні з цього приводу, інформує "Українська правда".
"Прийшла ціла група депутатів. Президент виявив бажання зустрітися з (Сергієм) Лещенком, Мустафою (Найємом) і Світланою Заліщук – на що ця група депутатів, яких було п’ятеро, відмовилася, проявивши деструктивну позицію в переговорному процесі", – сказала Луценко.
За її словами, "Президенти був готовий обговорювати з ними відкликання їхнього закону про Антикорупційний суд і проговорити терміни внесення Президентом такого законопроекту".
"Разом з тим, Президент вітає заяву депутатів про те, що вони відкликають закони про Антикорупційний суд. Таким чином, нарешті, за два роки, розблоковано можливість внесення Президентом свого законопроекту", – сказала Луценко.
"Президент налаштований на прийняття закону про Антикорупційний суд до кінця 2017 року. Але всі законопроекти, які вносилися Президентом, проходять експертизу Венеційської комісії. Тому ми налаштовані на швидке прийняття, швидкий розгляд цього законопроекту тільки після висновку Венеційської комісії", – заявила вона.
Нагадаємо, що Порошенко не захотів зустрітись з депутатами-представниками акції біля Ради, які хотіли дізнатися у нього терміни подання до Верховної Ради законопроекту про створення Антикорупційного суду. Як повідомив Мустафа Найєм, депутати Ради вирішили відкликати законопроект про створення Антикорупційного суду до внесення Порошенком свого.
У свою чергу голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов стверджує, що законопроект про створення Антикорупційного суду буде ухвалений Радою до кінця 2017 року.
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