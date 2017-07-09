Порошенко: Росія готується до масштабної війни

Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання "Захід-2017" підготовкою до масштабної війни.

"Нема поки що жодних ознак, аби Москва була готова відступити з Донбасу чи піти з Криму. А от доказів її підготовки до наступальної війни континентального масштабу дедалі більше", - сказав Президент під час щорічного послання до Верховної Ради 7 вересня.

"Під виглядом стратегічних командно-штабних навчань не виключається створення нових ударних угрупувань російських військ для вторгнення на територію України. 7 тисяч платформ із солдатами та технікою наблизилися та наближаються до наших кордонів. І немає жодних гарантій, що по завершенню маневрів це все повернеться в Росію", - сказав Порошенко.

Він додав, що саме через це Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Порошенко нагадав, що у 2014 році під прикриттям нібито забезпечення безпеки Олімпіади в Сочі Росія розгорнула угрупування для проведення спецоперації з захоплення Криму, а в липні 2001 року, після проведення навчань "Кавказ-2008" російські війська, замість повернутися у пункти постійної дислокації, напали на Грузію.

"Теперішні навчання, які триватимуть аж 2 місяці, набагато значно масштабніші. Очевидно, Кремль перевіряє, наскільки готові до великої війни з Заходом не лише російські збройні сили, але і вся Російська держава", - наголосив Порошенко.

Він процитував слова американського сенатора Джона Маккейна.

"Росія є більшою загрозою, ніж терористичні угрупування ісламської держави. У тих немає військових можливостей, технологій та прагнення правити світом. А у Росії є", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.