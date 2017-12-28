Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко наказав негайно відновити переговори з повернення українських заручників

Україна не може забути і зрадити своїх громадян, заявив він
Президент Петро Порошенко віддав розпорядження відновити переговори з Росією щодо повернення українських заручників на окупованій території Донбасу і в Росії.
Порошенко наказав негайно відновити переговори з повернення українських заручників Фото:112.ua

Україна не може бути чи зрадити своїх громадян, що знаходяться в полоні.

"Ми їх не можемо ні змінити, ні забути (полонених, - ред.). Саме тому я дав доручення негайно відновити переговори з РФ з і повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто перебуває в заручниках на окупованій території. Готовий сказати, що звільнення наших заручників - це не подія вчорашнього дня і не подія тижня, це історична подія, це друге народження наших хлопців", -  заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Одеську область. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін заручниками, який відбувся між українською стороною і бойовиками та закликали сторони конфлікту сприяти обміну заручників, які досі залишаються у неволі.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2017 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

"Пан Веган": як ветеран АТО запустив стартап, повернувшись з війни

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.