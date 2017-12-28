Порошенко наказав негайно відновити переговори з повернення українських заручників
Україна не може бути чи зрадити своїх громадян, що знаходяться в полоні.
"Ми їх не можемо ні змінити, ні забути (полонених, - ред.). Саме тому я дав доручення негайно відновити переговори з РФ з і повернення тих, хто в Росії, і повернення тих, хто перебуває в заручниках на окупованій території. Готовий сказати, що звільнення наших заручників - це не подія вчорашнього дня і не подія тижня, це історична подія, це друге народження наших хлопців", - заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Одеську область. Трансляцію брифінгу вів телеканал "112 Україна".
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 74 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон привітали обмін заручниками, який відбувся між українською стороною і бойовиками та закликали сторони конфлікту сприяти обміну заручників, які досі залишаються у неволі.
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