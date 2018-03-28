Порошенко закликає Раду скасувати е-декларування для антикорупціонерів

Президент України Петро Порошенко наполягає на скасуванні Верховною Радою обов'язкового електронного декларування для представників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

"Петро Порошенко наполягає, що Верховна Рада і всі її фракції без виключення, нарешті, повинні почути аргументацію громадянського суспільства, наших партнерів, глави держави і прийняти відповідальне рішення про скасування електронного декларування (антикорупціонерів)", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

В АП нагадали, що відповідний законопроект поданий Порошенком влітку 2017-го року, і він готовий оперативно підписати цей документ.

"Глава держави ще раз підкреслює, що впровадження електронного декларування для активістів, схвалене в минулому році, було помилкою. Вона не безповоротна, її можна виправити і слід це зробити", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.