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Порошенко закликав закласти до бюджету-2018 кошти на Меморіал українських героїв

Президент просить уряд прискорити роботу зі створення Меморіалу
Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності передбачити в Державному бюджеті 2018 року кошти на створення Меморіалу українських героїв.
Порошенко закликав закласти до бюджету-2018 кошти на Меморіал українських героїв Фото: president.gov.ua

Про це він заявив під час зустрічі з Героями України та предстоятелями церков 2 вересня, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я думаю, що нам потрібно активізувати нашу роботу по вшануванню та увічненню пам’яті українських воїнів, прискоривши створення Меморіалу українських героїв. Я звернувся до Уряду, щоб у бюджеті 2018 року було передбачено необхідне фінансування для початку робіт", – зазначив Глава держави під час зустрічі з Героями України та Предстоятелями церков.

Порошенко висловив впевненість, що й поза бюджетом українці підтримають створення цього Меморіалу.

"Ми маємо продовжити роботу для того, щоб знайти кожного, хто гідний бути нагородженим", – наголосив Президент та звернув увагу начальника Генерального штабу Збройних Сил України Віктора Муженка на важливість заохочення та визнання заслуг всіх українських воїнів-героїв.

Нагадаємо, оборонний бюджет України на 2018 рік може скласти 162,7 млрд грн.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі 1 млрд грн.

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02 09 2017 22:00
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