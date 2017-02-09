Порошенко закликав закласти до бюджету-2018 кошти на Меморіал українських героїв
Про це він заявив під час зустрічі з Героями України та предстоятелями церков 2 вересня, повідомляє прес-служба глави держави.
"Я думаю, що нам потрібно активізувати нашу роботу по вшануванню та увічненню пам’яті українських воїнів, прискоривши створення Меморіалу українських героїв. Я звернувся до Уряду, щоб у бюджеті 2018 року було передбачено необхідне фінансування для початку робіт", – зазначив Глава держави під час зустрічі з Героями України та Предстоятелями церков.
Порошенко висловив впевненість, що й поза бюджетом українці підтримають створення цього Меморіалу.
"Ми маємо продовжити роботу для того, щоб знайти кожного, хто гідний бути нагородженим", – наголосив Президент та звернув увагу начальника Генерального штабу Збройних Сил України Віктора Муженка на важливість заохочення та визнання заслуг всіх українських воїнів-героїв.
Нагадаємо, оборонний бюджет України на 2018 рік може скласти 162,7 млрд грн.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України дає старт модернізації початкової освіти і виділяє на ці цілі 1 млрд грн.
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