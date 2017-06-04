Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Посадовці Лисичанськвугілля розікрали вугілля на 10 млн грн

Чиновники продавали невраховану продукцію приватним компаніям, а гроші привласнювали
Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб держпідприємства "Лисичанськвугілля" в розкраданні продукції в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.
Посадовці Лисичанськвугілля розікрали вугілля на 10 млн грн Фото: atn.ua

Встановлено, що чиновники штучно занижували обсяги видобутку вугілля. Невраховану в документації продукцію вони реалізовували комерційним структурам, а гроші привласнювали, повідомляє сайт СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували нелегальний продаж близько 2 тис. тисяч тонн вугілля приблизною вартістю 10 млн гривень.

На підприємстві, його структурних підрозділах, на вугільних майданчиках і за місцем проживання фігурантів справи провели низку обшуків. Вилучено технічну документацію, а також договори на продаж вугілля, що свідчать про його незаконний збут.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. В його рамках накладено арешт на видобуте підприємством вугілля у відокремлених підрозділах та місцях зберігання. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2017 12:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.