Посадовці Лисичанськвугілля розікрали вугілля на 10 млн грн
Встановлено, що чиновники штучно занижували обсяги видобутку вугілля. Невраховану в документації продукцію вони реалізовували комерційним структурам, а гроші привласнювали, повідомляє сайт СБУ.
Співробітники спецслужби задокументували нелегальний продаж близько 2 тис. тисяч тонн вугілля приблизною вартістю 10 млн гривень.
На підприємстві, його структурних підрозділах, на вугільних майданчиках і за місцем проживання фігурантів справи провели низку обшуків. Вилучено технічну документацію, а також договори на продаж вугілля, що свідчать про його незаконний збут.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. В його рамках накладено арешт на видобуте підприємством вугілля у відокремлених підрозділах та місцях зберігання. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.
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