Посадовці Лисичанськвугілля розікрали вугілля на 10 млн грн

Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб держпідприємства "Лисичанськвугілля" в розкраданні продукції в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Встановлено, що чиновники штучно занижували обсяги видобутку вугілля. Невраховану в документації продукцію вони реалізовували комерційним структурам, а гроші привласнювали, повідомляє сайт СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували нелегальний продаж близько 2 тис. тисяч тонн вугілля приблизною вартістю 10 млн гривень.

На підприємстві, його структурних підрозділах, на вугільних майданчиках і за місцем проживання фігурантів справи провели низку обшуків. Вилучено технічну документацію, а також договори на продаж вугілля, що свідчать про його незаконний збут.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу. В його рамках накладено арешт на видобуте підприємством вугілля у відокремлених підрозділах та місцях зберігання. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.