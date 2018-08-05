Посли ЄС розглянуть розширення санкцій проти Росії Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок обговорить 2 питання щодо України

У порядку денному питання, пов'язані з обмежувальними заходами за підрив чи загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Одне з питань стосується імплементації рішення Ради ЄС про санкції, друге – внесення змін до рішення про санкції, зазначено у порядку денному. "Обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, нові списки, рішення та імплементація регламенту", - йдеться у повідомленні. Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому Криму. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня. Нагадаємо, що Євросоюз та США самостійно приймають свої санкції щодо Росії, незважаючи на взаємні консультації.

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