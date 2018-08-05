НОВИНИУ порядку денному питання, пов'язані з обмежувальними заходами за підрив чи загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посли ЄС розглянуть розширення санкцій проти Росії
Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок обговорить 2 питання щодо України
Фото: google.com
Одне з питань стосується імплементації рішення Ради ЄС про санкції, друге – внесення змін до рішення про санкції, зазначено у порядку денному.
"Обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, нові списки, рішення та імплементація регламенту", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому Криму. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня.
Нагадаємо, що Євросоюз та США самостійно приймають свої санкції щодо Росії, незважаючи на взаємні консультації.
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08 05 2018 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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