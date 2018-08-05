Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Посли ЄС розглянуть розширення санкцій проти Росії

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у вівторок обговорить 2 питання щодо України
У порядку денному питання, пов'язані з обмежувальними заходами за підрив чи загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Посли ЄС розглянуть розширення санкцій проти Росії Фото: google.com

Одне з питань стосується імплементації рішення Ради ЄС про санкції, друге – внесення змін до рішення про санкції, зазначено у порядку денному.

"Обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, нові списки, рішення та імплементація регламенту", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір заморозити активи п’ятьох відповідальних за проведення виборів президента Росії в анексованому Криму. Санкції затвердять міністри ЄС у середині травня.

Нагадаємо, що Євросоюз та США самостійно приймають свої санкції щодо Росії, незважаючи на взаємні консультації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 05 2018 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.