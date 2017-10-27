Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Постраждала внаслідок вибуху у Києві прийшла до тями

Жінці зробили операцію і вже перевели з реанімації в палату
Місцева мешканка, яка постраждала в результаті вибуху біля телеканалу Еспрессо в Солом'янському районі Києва, прийшла до тями.
Постраждала внаслідок вибуху у Києві прийшла до тями Фото: vseverske.info

Про це повідомила її дочка Ірина Рибіцька, пише "112 Україна".

За словами дочки, мамі зробили операцію і вже перевели з реанімації в палату.

Вона також уточнила, що їх сім'ї поки не пропонували фінансову допомогу з оплати лікування.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 10 2017 14:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.