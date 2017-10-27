CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісцева мешканка, яка постраждала в результаті вибуху біля телеканалу Еспрессо в Солом'янському районі Києва, прийшла до тями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Постраждала внаслідок вибуху у Києві прийшла до тями
Жінці зробили операцію і вже перевели з реанімації в палату
Фото: vseverske.info
Про це повідомила її дочка Ірина Рибіцька, пише "112 Україна".
За словами дочки, мамі зробили операцію і вже перевели з реанімації в палату.
Вона також уточнила, що їх сім'ї поки не пропонували фінансову допомогу з оплати лікування.
Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.
За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".
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27 10 2017 14:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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