Позов України проти Росії у Міжнародному суді ООН: виступ російської сторони, - онлайн-трансляція

Російську делегацію, що налічує у своєму складі 40 людей, очолює директор правового департаменту Міністерства закордонних справ РФ – Роман Колодкін

У Гаазі, в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний Суд ООН, у другий день слухань свої аргументи має викласти російська сторона.

Позов подано 16 січня 2017 року до Міжнародного Суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Українську делегацію, що нараховує 25 осіб, очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Слухання триватимуть чотири дні, потім суд повинен винести Наказ. Його можна очікувати від декількох тижнів до кількох місяців. 6 березня свою позицію представила Україна, сьогодні – Росія. 8 та 9 березня сторони будуть відповідати на аргументи, попередньо наведені одна одній, інформує "Громадське".

Українська сторона під час виступу 6 березня просила міжнародний суд ООН зобов’язати Росію припинити фінансування, постачання зброї, обладнання та проведення навчання незаконним збройним формуванням на Донбасі.

Після першого засідання, заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолює українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі, повідомила, Україна має підстави для позитивного рішення суду ООН.

Президент України Петро Порошенко очікує, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі, який почав розглядати позов України проти Росії, прийме "дуже швидке" рішення щодо анексованого Криму.