Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Позов України проти Росії у Міжнародному суді ООН: виступ російської сторони, - онлайн-трансляція

Російську делегацію, що налічує у своєму складі 40 людей, очолює директор правового департаменту Міністерства закордонних справ РФ – Роман Колодкін
У Гаазі, в рамках позову України проти Російської Федерації Міжнародний Суд ООН, у другий день слухань свої аргументи має викласти російська сторона.
Позов України проти Росії у Міжнародному суді ООН: виступ російської сторони, - онлайн-трансляція Фото: hromadske.ua

Позов подано 16 січня 2017 року до Міжнародного Суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за підтримку тероризму на сході України та дискримінацію етнічних українців та кримських татар в окупованому Криму.

Українську делегацію, що нараховує 25 осіб, очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Слухання триватимуть чотири дні, потім суд повинен винести Наказ. Його можна очікувати від декількох тижнів до кількох місяців. 6 березня свою позицію представила Україна, сьогодні – Росія. 8 та 9 березня сторони будуть відповідати на аргументи, попередньо наведені одна одній, інформує "Громадське".

Українська сторона під час виступу 6 березня просила міжнародний суд ООН зобов’язати Росію припинити фінансування, постачання зброї, обладнання та проведення навчання незаконним збройним формуванням на Донбасі.

Після першого засідання, заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка очолює українську делегацію в Міжнародному суді ООН в Гаазі, повідомила, Україна має підстави для позитивного рішення суду ООН.

Президент України Петро Порошенко очікує, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі, який почав розглядати позов України проти Росії, прийме "дуже швидке" рішення щодо анексованого Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 03 2017 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.